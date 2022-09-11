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Son dakika haberi! Cizre Serhat Spor Kulübü maçlara çıkmama kararı alındığını duyurdu

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Son dakika haberi! Cizre Serhat Spor Kulübü maçlara çıkmama kararı alındığını duyurdu

Gelen son dakika haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Ligi (BAL) takımlarından Cizre Serhat Spor Kulübü tarafından maçlara çıkmama kararı alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Ligi (BAL) takımlarından Cizre Serhat Spor Kulübü tarafından maçlara çıkmama kararı alındı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kulüp başkanı İzzet Acet'in 24 Temmuz'daki istifasından sonra mevcut yönetim tarafından müsabakalara çıkılmaması kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstifa açıklamasının ardından ne kulüp yönetiminden ne de herhangi bir yerden kulübün yönetimine talip olan çıkmamıştır. Mevcut ekonomik sıkıntılar, tesislerin olmaması, herhangi bir kurum veya kuruluştan da destek görülmemesi bu kararın alınmasında etkilidir. Birçok nedenden dolayı kulübümüzün lige katılmayacağını, hiçbir maça çıkmayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel

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