Son dakika haberi: Cinsel istismar davasının gerekçeli kararında 'bağırmadığı için rızası var' denildi

KONYA (DHA) - KONYA'da, 4 yıl önce 16 yaşında olan A.K.'nin (20), kendisinden bir yaş küçük kız arkadaşı Ş.A.'ya (19) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla açılan ve 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verilip hükmün açıklanmasının da geri bırakıldğı davada mahkemenin gerekçeli kararı açıklandı. Kararda mağdur Ş.A.'nın rahatlıkla bağırarak ve çağırarak yardım isteme imkanına sahip olduğu, yine istemesi halinde A.K. ile baş başa kalmayabileceği buna rağmen sürekli olarak A.K. ile baş başa kalacak ortamlarda bulunduğuna yer verildi.

Konya'da bir okçuluk kulübünde eğitim alan A.K., 17 Kasım 2017'de kulübün WhatsApp grubundan kendisinden 1 yaş küçük Ş.A., adlı kızla tanıştı. İki sporcu arasında zamanla duygusal ilişki başladı. Bir süre görüştükten sonra Ş.A., ailesine A.K.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve yan yana çekildikleri fotoğrafları babasına göndereceğini belirterek 'şantaj' yaptığını söyledi. Aile, A.K. hakkında suç duyurusunda bulundu. Kasım 2018'den 2019 Ağustos ayına kadar kulübün malzeme odası ve evlerinin bodrum katında Ş.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu ve şantaj yaptığı öne sürülen A.K. hakkında Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel istismar' ve 'şantaj' suçundan dava açıldı.

"Dosyamızda gerekçeli kararda, mağdur kendi rızası dahilinde olduğu ve neden bağırmadığı, bağırabilecekken, yardım isteyebilecekken, yardım istememesine bağlandı. Biz bunların hepsini duruşmada açıklamıştık. Mağdurun kendisine mahkemede sorulduğunda ailesinin öğreneceğinden çok korktuğunu söylemişti. Tamamen temelsiz bir gerçeğe dayanarak ne yazık ki, kendi isteği dahilinde cinsel ilişkiye girildiğini kanaat getirildi. Çok düşük bir cezayla aldı. Cezaevine dahi girmeyecek, herhangi bir yaptırım da yok. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması karar verildi. Yine devamlı şantaj suçlamasından da beraat kararı verilmişti. Devamlı şantaj suçlamasında da yine aynı şekilde tartışılmayan devire dayanılarak hüküm verildi. Mağdura, suça sürüklenen çocuğun telefon incelemesi neticesinde yapılan çıkan rapor sorulmadı. Raporda tespit edilen pornografik içerikli fotoğraflar teşhis ettirilmedi. Kendisini teşhis edemedi. Ancak kendisini test edebilecek durumdaydı. Bunu talep etmemize rağmen bu talebimiz de reddedildi. O yüzden böylesi vicdanlı bir yaralayan bir karar. Elbette kabul etmemiz mümkün değildir. Buna dair itirazlarımızı yaptık. Şantaj suçlamasıyla bölge mahkemesine istinaf başvurumuzu gerçekleştirdik. Yine aynı şekilde mahkemeden talep ettiğimiz tespit edilen içerisinde çocuklara ait olabileceğini düşündüğümüz pornografik fotoğrafların Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu yapılmasını talep etmiştik. Ancak bu da kabul görmedi. Suça sürüklenen çocuğun telefonunda tespit edilen, pornografik içerikli görüntülere ilişkin de çocuk pornosu suçlamasından Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız."