Son dakika haberleri! Çin'i kasırga vurdu: 1 ölü, 25 yaralıHasar yaklaşık 65 milyon yuan - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Çin'i kasırga vurdu: 1 ölü, 25 yaralıHasar yaklaşık 65 milyon yuan

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haber... - Çin'i kasırga vurdu: 1 ölü, 25 yaralı Hasar yaklaşık 65 milyon yuan Çin'in Jiangsu eyaletinde etkili olan kasırga nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.

- Çin'i kasırga vurdu: 1 ölü, 25 yaralı

Hasar yaklaşık 65 milyon yuan

JİANGSU - Çin'in Jiangsu eyaletinde etkili olan kasırga nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı. Kasırganın yol açtığı hasarın yaklaşık 65 milyon yuan olduğu belirtildi.

Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletine bağlı Lianyungang kentini kasırga vurdu. Ağaçlar, yollardaki kamyonlar ve elektrik direkleri devrilirken, evlerin çatıları uçtu, bazı binaların camları kırıldı. Tarım arazilerinde de büyük hasar meydana geldi. Toplam 2 bin 272 kişiyi olumsuz etkileyen kasırgada 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1'i ağır olmak üzere 25 kişinin de yaralandığı açıklandı. Toplam 3 bin 148 eve zarar veren kasırganın yol açtığı ekonomik kaybın yaklaşık 65 milyon yuan (9.61 milyon dolar) olduğu tahmin ediliyor.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title