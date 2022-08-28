Son dakika haberi! CHP Şırnak İl Başkanı'na, dini nikahlı birlikte olduğu kadına darp iddiasıyla gözaltı (2)
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Son dakika haberler... 3'Ü DE SERBEST CHP Şırnak İl Başkanı Cangir Bilin (57) ve dini nikahla birlikte yaşadığı M.A. (22) ile babası N.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
3'Ü DE SERBEST
CHP Şırnak İl Başkanı Cangir Bilin (57) ve dini nikahla birlikte yaşadığı M.A. (22) ile babası N.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bilin, M.A. ve N.A. çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.
Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Güncel