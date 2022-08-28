Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! CHP Şırnak İl Başkanı'na, dini nikahlı birlikte olduğu kadına darp iddiasıyla gözaltı (2)

Güncel Haberler

Son dakika haberi! CHP Şırnak İl Başkanı'na, dini nikahlı birlikte olduğu kadına darp iddiasıyla gözaltı (2)

Son dakika haberler... 3'Ü DE SERBEST CHP Şırnak İl Başkanı Cangir Bilin (57) ve dini nikahla birlikte yaşadığı M.A. (22) ile babası N.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3'Ü DE SERBEST

CHP Şırnak İl Başkanı Cangir Bilin (57) ve dini nikahla birlikte yaşadığı M.A. (22) ile babası N.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bilin, M.A. ve N.A. çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Şırnak Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title