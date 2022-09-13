Son dakika haberi | CHP'li Belediyeden Afişli Zam Duyurusu: Aylık Elektrik Faturası 7 Bin Liradan 50 Bine Yükseldi, Çaya Mecburi Zam Geldi

Bir son dakika haberine göre İzmir Gaziemir Belediyesi'nin işletmesi Porta Gaziemir Kafe'nin 2021 yılının ağustos ayında 7 bin 80 lira olan elektrik faturası 2022 yılının aynı ayında 50 bin 402 lira olarak geldi. Ürünlere zam yapmak zorunda kalan belediye, çay fiyatının 2 liradan 4 liraya yükseldiğini 'Yorumsuz' başlığıyla hazırladığı afişle duyurdu. Afişte elektrik faturasının ve çay fiyatlarının artışı orantılı olarak gösterildi.

ABDULLAH ÇELEBİ

İzmir Gaziemir Belediyesi'nin işletmesi Porta Gaziemir Kafe'nin 2021 yılının ağustos ayında 7 bin 80 lira olan elektrik faturası 2022 yılının aynı ayında 50 bin 402 lira olarak geldi. Ürünlere zam yapmak zorunda kalan belediye, çay fiyatının 2 liradan 4 liraya yükseldiğini 'Yorumsuz' başlığıyla hazırladığı afişle duyurdu. Afişte elektrik faturasının ve çay fiyatlarının artışı orantılı olarak gösterildi.

İzmir Gaziemir'de belediyeye ait Porta Gaziemir Kafe'de artan elektrik faturası nedeniyle çay ve diğer ürünlere zam yapıldı. Kafe yetkilileri, çay fiyatları ile elektrik faturası fiyatlarının orantılı artışını gösteren bir afiş hazırlatarak yurttaşlara zammı duyurdu.

'Yorumsuz' başlığı ile kafede sipariş verilen bölgeye konulan afişte, elektrik faturasının 2021'in ağustos ayında 7 bin 80 lira, mart ayında 22 bin 971 lira, 2022 yılının ağustos ayında 50 bin 402 lira geldiğine dikkat çekildi. Çay fiyatlarının da 2021 Ağustos ayında 2, mart ayında 3, 2022 yılının ağustos ayında ise 4 TL'ye yükseltildiği belirtildi.

HALİL ARDA: "DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, elektrik faturaları nedeniyle zam yapmaya mecbur kaldıklarını belirtti. Arda, şunları ifade etti:

"Sadece elektrik değil, her gider kaleminde yüksek artış var. 7 bin lira elektrik faturası öderken çayı 2 liraya satıyorduk. Şimdi 50 bin lira öderken 4 liraya yükselttik. Yüksek maliyetleri aynı seviyede fiyatlara yansıtmamak için çaba harcıyoruz. Ülke olarak ekonomik açıdan zor günler geçiriyoruz. Mahalle ziyaretlerimizde yurttaşın en çok şikayet ettiği konu ekonomi. Sosyal belediyecilik anlayışı ile elimizden geldiğince yurttaşlara destek olmaya çalışıyoruz."