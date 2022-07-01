Son dakika haberi! CHP'li Antmen: "Kyk Yurtlarına Yüzde 80 Zam Geldi" - Haberler

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Son dakika haberi! CHP'li Antmen: "Kyk Yurtlarına Yüzde 80 Zam Geldi"

ANKA - Güncel
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Son dakika haberi! CHP'li Antmen: 'Kyk Yurtlarına Yüzde 80 Zam Geldi'

Son dakika haberler... CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, “KYK yurtlarına yüzde 80 zam geldi. Asgari ücrete sözde bir zam yaptılar, daha zammı vermeden 3 katını geri almaya başladılar” açıklamasını yaptı.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, "KYK yurtlarına yüzde 80 zam geldi. Asgari ücrete sözde bir zam yaptılar, daha zammı vermeden 3 katını geri almaya başladılar" açıklamasını yaptı.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenci yurtlarına yüzde 80 zam yapıldığını açıkladı. Antmen, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

"KYK yurtlarına yüzde 80 zam geldi. Asgari ücrete sözde bir zam yaptılar, daha zammı vermeden 3 katını geri almaya başladılar."

ANKA / Güncel

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