Son dakika haberi | Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, İtalya Başbakanı ile ikili iş birliğini görüştü

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, görüşmede, iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin durumunun değerlendirildiği ve hükümetler arası iş birliğinin artırılması konusunun ele alındığı ifade edildi.

Görüşmede, Draghi'nin Tebbun'a İtalyan enerji şirketi ENI'den pazar günü Cezayir'e gelmesi planlanan heyetle ilgili bilgi verdiği kaydedildi.

Draghi'nin, Tebbun'un kendisine yaptığı Cezayir'i en kısa zamanda ziyaret etmesi davetine olumlu cevap verdiği belirtildi.

Cezayir milli petrol şirketi Sonatrach ile İtalyan enerji şirketi ENI arasında senelik 12 milyar metreküp gaz tedarikini içeren anlaşma bulunuyor.