Bakanlık:  Telef olan balıklardan analiz yapılmak üzere numuneler alınmıştır

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan, Bartın Irmağı'nda ölen balıklarla ilgili yapılan açıklamada, "Telef olan balıklardan analiz yapılmak üzere numuneler alınmıştır. Söz konu Su alandan alınan su ve balık numunelerinin analiz süreçleri devam etmektedir" denildi.

Bartın Irmağı Gökırmak mevki Potbaşı bölgesindeki su yüzeyinde ölmüş balık görülmesinin ardından vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı denetim ekipleri, ırmak suyundan ve ölmüş balıklardan numuneler alarak Bakanlık Referans Laboratuvarı'na gönderdi. İlk incelemelerin ardından Bakanlıktan yapılan açıklamada, denetimlerde su kirliliğine neden olabilecek illegal bir deşarj veya atık dökümü tespit edilmediği vurgulanarak, "İlk incelemelerde balık ölümlerinin, ırmak debisinin içinde bulunduğumuz mevsim itibariyle azalmasına bağlı olarak Bartın Irmağı ile bağlantısı kesilen su birikintilerinde yoğunlaştığı, bu alanlarda yerinde yapılan ölçümlerde sıcaklığın da etkisi ile çözünmüş oksijen miktarının çok düşük olduğu tespit edilmiştir" ifadeleri kaydedildi.

"Diğer taraftan Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından telef olan balıklardan analiz yapılmak üzere numuneler alınmıştır. Söz konusu alandan alınan su ve balık numunelerinin analiz süreçleri devam etmektedir."