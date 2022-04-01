Son dakika haberi | Çeşme'de otluk yangını (3)

BEYDAĞ'DA DA YANGIN

İzmir Beydağ'ın kırsal Erikli Mahallesi'nde, kestane ağaçlarının olduğu bölgede de saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, Beydağ Orman İşletme Şefliği'ne bildirdi. İhbarla bölgeye 4 arazöz ile ekipler, sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Davut CAN/ İZMİR,