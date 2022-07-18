Son dakika haberleri... Çeşme'de çıkan yangına müdahale ediliyor Son dakika haberine göre İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Ildır Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ile yangına müdahale ediyor. Erythrai Antik kenti çevresine yayılan alevler nedeniyle mahalledeki 8 ev, 3 restoran, 3 baraka tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. AA / Hüseyin Bağış - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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