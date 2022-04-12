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Son dakika haberi: Çekmeköy'deki trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

AA - Zafer Arslan - Güncel
Son dakika haberi: Çekmeköy'deki trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika gündem haberi: Çekmeköy'de hafif ticari aracın otomobille çarpıştıktan sonra yan yatması güvenlik kamerasına yansıdı.

Çekmeköy'de hafif ticari aracın otomobille çarpıştıktan sonra yan yatması güvenlik kamerasına yansıdı.

Taşdelen Mahallesi'nde, Demokrasi ile Çağdaş caddelerinin kesiştiği noktada 34 FE 3905 plakalı hafif ticari araç ile bir otomobil çarpıştı.

Hafif ticari araç, çarpışmanın etkisiyle bir iş yerinin önünde yan yattı. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılanlar kazayı yara almadan atlattı.

Her iki araçta hasar oluşurken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Zafer Arslan - Güncel

Demokrasi, Taşdelen, Otomobil, Tragger, Güncel, Haberler

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