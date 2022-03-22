Çavuşoğlu, İİT Dışişleri Bakanları aile fotoğrafında yer aldı
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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? Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantı öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı.
? Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantı öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı.