Çavuşoğlu, İİT Dışişleri Bakanları aile fotoğrafında yer aldı - Haberler

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Çavuşoğlu, İİT Dışişleri Bakanları aile fotoğrafında yer aldı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Çavuşoğlu, İİT Dışişleri Bakanları aile fotoğrafında yer aldı

? Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantı öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı.

? Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantı öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Çavuşoğlu, İİT Dışişleri Bakanları aile fotoğrafında yer aldı

Çavuşoğlu, İİT Dışişleri Bakanları aile fotoğrafında yer aldı

Çavuşoğlu, İİT Dışişleri Bakanları aile fotoğrafında yer aldı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dünya, Güncel, Haberler

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