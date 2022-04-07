Son dakika haberi: Çavuşoğlu, Brüksel'de mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yaptı
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberine göre ? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için geldiği Brüksel'de Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü.
? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için geldiği Brüksel'de Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü.