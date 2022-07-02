Son dakika gündem: ÇATAK KÖPRÜSÜ SELDE YIKILDI, KÖYLERE ULAŞIM ALTERNATİF YOLLARDAN SAĞLANIYOR

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde bulunan ve yaklaşık 10 köye ulaşımı sağlayan Çatak Köprüsü sel suları nedeniyle büyük hasar görürken, bir kısmı da yıkıldı. Köprünün hasar görmesi nedeniyle köylere ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor.

Hafta başında kentte etkili olan sağanak dereleri taşırırken, Alaplı Çayı'nın da taşmasıyla Mollabey köyü ile beraberindeki köyleri ilçeye bağlayan Çatak Köprüsü salı günü hasar gördü, bir bölümü yıkıldı. Köprünün yıkılmasıyla köylere ulaşım Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı köy yollarından sağlanıyor.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, önceki bölgeye gelerek incelemelerde bulunup bilgi aldı. Ayrıca, bir bölümü yıkılan Çatak Köprüsü'ndeki hasarın büyük olduğu ve yıkılması gerektiği belirlendi. Köylüler ulaşım sıkıntısı yaşarken, köprü yıkıldıktan sonra ise yeni bir köprünün inşa edileceği öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel