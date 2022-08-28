Son dakika haberi! Çarşamba'da ruhsatsız silah ele geçirildi Güncel Haberler Son dakika haberler... Çarşamba ilçesinde iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Çarşamba ilçesinde iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Orta Mahalle'de bir kıraathanede yapılan kontrollerde A.Ö. isimli şahsın üstü arandı. Üst aramasında 2 adet ruhsatsız tabanca ile silahlara ait 7 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Yaşar Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Hisarcık Güncel Haberler Son Dakika

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