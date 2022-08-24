Son dakika haberi... Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Gelen son dakika haberlerine göre Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 2 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada 666 sentetik ecza hapı, sigara sarma makinesi, 4 bin boş makaron ve 9 bin 500 gram tütün ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Özgür Alantor Çankırı Güncel Haberler Son Dakika

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