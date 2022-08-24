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Son dakika haberi... Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

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Son dakika haberi... Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin evinde yapılan aramada 666 sentetik ecza hapı, sigara sarma makinesi, 4 bin boş makaron ve 9 bin 500 gram tütün ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel

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