Son dakika haberi | Çankırı'da çıkan yangında iki ev hasar gördü Son dakika gündem haberi... Çankırı'nın Şabanözü ilçesine bağlı Ödek köyünde çıkan yangın, iki evde hasara neden oldu. Çankırı'nın Şabanözü ilçesine bağlı Ödek köyünde çıkan yangın, iki evde hasara neden oldu. Alınan bilgiye göre, Mehmet Özdemiroğlu'na ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine alevler, bitişikteki Bayram Kibaroğlu'na ait eve sıçradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında, Özdemiroğlu'na ait ev kullanılamaz hale gelirken, Kibaroğlu'na ait evde de hasar oluştu. AA / Muhammed Kaygın - Güncel Şabanözü Çankırı Güncel Haberler Son Dakika

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