Son dakika haberi | ÇANAKKALE - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü havadan inceledi
AA - Burak Akay - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 18 Mart'ta açılışı yapılacak olan,1915 Çanakkale Köprüsü'nü helikopter ile havadan inceledi, yetkililerden bilgi aldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 18 Mart'ta açılışı yapılacak olan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü helikopter ile havadan inceledi, yetkililerden bilgi aldı.