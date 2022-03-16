Son dakika haberi | ÇANAKKALE - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü havadan inceledi - Haberler

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Son dakika haberi | ÇANAKKALE - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü havadan inceledi

AA - Burak Akay - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 18 Mart'ta açılışı yapılacak olan,1915 Çanakkale Köprüsü'nü helikopter ile havadan inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 18 Mart'ta açılışı yapılacak olan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü helikopter ile havadan inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Son dakika haberi | ÇANAKKALE - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü havadan inceledi

Son dakika haberi | ÇANAKKALE - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü havadan inceledi

Son dakika haberi | ÇANAKKALE - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü havadan inceledi

AA / Burak Akay - Güncel

1915 Çanakkale Köprüsü, Adil Karaismailoğlu, 18 mart, Güncel, Haberler

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