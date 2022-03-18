Çanakkale şehitleri anısına suya dalarak 30 metre derinlikte Türk bayrağı açtılar - Haberler

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Çanakkale şehitleri anısına suya dalarak 30 metre derinlikte Türk bayrağı açtılar

İhlas Haber Ajansı - Halil Ulubey - Güncel
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Çanakkale şehitleri anısına suya dalarak 30 metre derinlikte Türk bayrağı açtılarKAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta itfaiye ekipleri, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'inci yılı nedeniyle yaklaşık 30 metre derinlikteki suya dalarak Türk bayrağı açtı.

Çanakkale şehitleri anısına suya dalarak 30 metre derinlikte Türk bayrağı açtılar

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta itfaiye ekipleri, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'inci yılı nedeniyle yaklaşık 30 metre derinlikteki suya dalarak Türk bayrağı açtı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, Onikişubat İlçesi Tekir Mahallesi'nde bulunan ve kentin simgelerinden olan Yeşilgöz'e geldi. Ekipmanlarıyla dalışa hazırlanan itfaiye erleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı nedeniyle tüplü dalış yaptı. Dalışta yanlarına aldıkları Türk bayrağını açan itfaiye ekipleri, kamera ile görüntü aldıktan sonra dalışı tamamladı.

Çanakkale şehitleri anısına suya dalarak 30 metre derinlikte Türk bayrağı açtılar

Çanakkale şehitleri anısına suya dalarak 30 metre derinlikte Türk bayrağı açtılar

Çanakkale şehitleri anısına suya dalarak 30 metre derinlikte Türk bayrağı açtılar

Çanakkale şehitleri anısına suya dalarak 30 metre derinlikte Türk bayrağı açtılar

Çanakkale şehitleri anısına suya dalarak 30 metre derinlikte Türk bayrağı açtılar

Çanakkale şehitleri anısına suya dalarak 30 metre derinlikte Türk bayrağı açtılar

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Güncel

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