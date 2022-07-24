Son dakika haberi! Çanakkale'de tırın çarptığı yaya öldü Son dakika haber: Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi. Mevlüt Akkaya yönetimindeki 06 DF 2281 plakalı tır, Küçükkuyu belde merkezinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sami Çatan'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Çatan, bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Edremit Özel Körfez Hastanesi'ne kaldırıldı. Çatan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri tırın sürücüsünü gözaltına aldı. AA / Mehmet Yavaş - Güncel Mevlüt Akkaya Çanakkale Küçükkuyu Jandarma Güncel Haberler Son Dakika

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