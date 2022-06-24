Son dakika haberi... Çanakkale'de orman yangını Gelen son dakika haberine göre ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde orman yangını çıktı. ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yenice ilçesine bağlı Sofular köyü yakınlarındaki ormanda saat 14.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kulelerinden gelen ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına 2 helikopter, 4 arazöz, 3 hizmet aracı, 1 ilk müdahale aracı ve 22 personel ile müdahale ediliyor. Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 22, 2022 Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 21, 2022 Demirören Haber Ajansı / Güncel Sofular Güncel Haberler Son Dakika

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