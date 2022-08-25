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Son dakika haberi! Çanakkale'de köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

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Son dakika haberi! Çanakkale'de köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haberlerine göre Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kontrolden çıkarak köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kontrolden çıkarak köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Sütlüce mevkisinde seyreden Mustafa Tekiroğlu idaresindeki 17 ACG 872 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kara bağlantı ayağına çarptı.

Araçta sıkışarak ağır yaralanan sürücü Tekiroğlu, olay yerine çağrılan Gelibolu Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücünün cansız bedeni hastane morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel

1915 Çanakkale Köprüsü Çanakkale Güncel Haberler Son Dakika

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