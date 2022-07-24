Son dakika haberi... ÇANAKKALE - Kaza yapan araçta başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor Son dakika haber: Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir otomobilde kaza sonrası başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir otomobilde kaza sonrası başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Evren Obir (35) idaresindeki 10 AFY 748 plakalı otomobil, Ayvacık girişindeki Çamlık mevkisinde kontrolde çıkarak ormanlık alana girdi. Kazada, sürücü ile eşi Özlem Obir (32) ve 3 yaşındaki oğlu Ediz yaralandı. Yaralılar, ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası aracın motor bölümünde başlayan yangın ise rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sirayet etti. Yangına 2 helikopterle havadan, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı, iş makineleri, çevre belediye itfaiyeleri ve 70 personelle karadan müdahale ediliyor. Öte yandan, Ayvacık Kaymakamı İlker Eker de yangın bölgesine gelerek çalışmaları inceleyip ekiplerden bilgi aldı. AA / Mehmet Yavaş - Güncel Çanakkale Evren Güncel Haberler Son Dakika

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