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Son dakika haberi... Çanakkale'de kavga edenleri ayırmaya çalışan polisin yaralandığı olayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı

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Son dakika haberi... Çanakkale'de kavga edenleri ayırmaya çalışan polisin yaralandığı olayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi: Çanakkale'de bir polisin başından yaralandığı eğlence mekanının önündeki kavgayla ilgili gözaltına alınan 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Çanakkale'de bir polisin başından yaralandığı eğlence mekanının önündeki kavgayla ilgili gözaltına alınan 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Kemalpaşa Mahallesi Fetvane Sokak'ta bulunan eğlence mekanına giden ve alkollü oldukları iddia edilen 4 kişinin, güvenlik görevlilerince içeriye alınmaması üzerine çıkan ve bir polisin başından yaralandığı kavgayla ilgili olarak gözaltına alınan 10 kişinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi.

Diğer şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fetvane Sokak'ta bulunan eğlence mekanına alınmayan 4 kişi, 7 Ağustos'ta güvenlik görevlileriyle tartışmış, çıkan kavgayı sonlandırmak isteyen polis memuru başından yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılmış, olaya karıştığı tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

AA / Burak Akay - Güncel

Çanakkale Güncel Haberler Son Dakika

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