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Son dakika haberleri... ÇANAKKALE - Hurda lastik deposunda yangın

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Son dakika haberleri... ÇANAKKALE - Hurda lastik deposunda yangın

Son dakika habere göre Çanakkale'nin Biga ilçesinde hurda lastik deposunda yangın çıktı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde hurda lastik deposunda yangın çıktı.

Gümüşçay Caddesi'nde ağaç ve ağaç mamulleri ürünlerinin satıldığı Oduncular Sitesi'nde bulunan hurda lastik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Biga Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

AA / Serten Akkaya - Güncel

Çanakkale İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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