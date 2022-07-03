ÇANAKKALE - Orman yangınına müdahale ediliyor Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Doğancı köyünde ağaçlandırma sahası yakınlarındaki kırsal arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangının söndürülmesi için 2 helikopter ile havadan, 10 arazöz, ilk müdahale aracı, su ikmal aracı, dozer ve çok sayıda personel ile karadan çalışma başlatıldı. AA / Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› ÇANAKKALE - Orman yangınına müdahale ediliyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.