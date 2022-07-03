ÇANAKKALE - Orman yangınına müdahale ediliyor
AA - Güncel
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Doğancı köyünde ağaçlandırma sahası yakınlarındaki kırsal arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangının söndürülmesi için 2 helikopter ile havadan, 10 arazöz, ilk müdahale aracı, su ikmal aracı, dozer ve çok sayıda personel ile karadan çalışma başlatıldı.
AA / Güncel