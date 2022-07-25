Son dakika haberi... Cami kubbesinde mahsur kalan leyleği itfaiye kurtardı
AA - Tevfik Öztürk - Güncel
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Son dakika habere göre Amasya'nın Taşova ilçesinde bir caminin kubbesine yaptığı yuvada mahsur kalan leyleği itfaiye ekipleri kurtardı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde bir caminin kubbesine yaptığı yuvada mahsur kalan leyleği itfaiye ekipleri kurtardı.
İlçeye bağlı Belevi köyünde Mevlana Cami kubbesine yuva yapan leylek, yuvada bulunan çalılara ayağı takılması sonucu mahsur kaldı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri köye giderek mahsur kalan leyleği kurtardı.
AA / Tevfik Öztürk - Güncel