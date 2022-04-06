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Son dakika haberi... Çamaşır suyu fabrikasında kazan patladı, koku etrafa yayıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber: Gaziosmanpaşa'da çamaşır suyu fabrikasında kazan patlaması sonucu çevreye yayılan koku yetkilileri harekete geçirdi.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Gaziosmanpaşa'da çamaşır suyu fabrikasında kazan patlaması sonucu çevreye yayılan koku yetkilileri harekete geçirdi. Yaşanan olayda 2 çalışanın kokudan etkilendiği öğrenildi.

Olay saat 04.00'da Gaziosmanpaşa Mahallesi Karayolları Mahallesi Kadir Akdoğan Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada yaşandı. İddiaya göre çamaşır suyu üretimi gerçekleştiren bir fabrikada kazan patladı. İçi çamaşır suyu olduğu düşünülen kazandan yayılan koku etrafta hissedildi.

İKİ ÇALIŞAN KOKUDAN ETKİLENDİ

Kokunun yayıldığını fark edenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD Ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Meydana gelen olayda iki çalışan dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Olayın çıkış nedeni ise araştırılıyor.

(Davut Has - Mehmet Furkan Doğan/ İHA)

Son dakika haberi... Çamaşır suyu fabrikasında kazan patladı, koku etrafa yayıldı

Son dakika haberi... Çamaşır suyu fabrikasında kazan patladı, koku etrafa yayıldı

Son dakika haberi... Çamaşır suyu fabrikasında kazan patladı, koku etrafa yayıldı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Gaziosmanpaşa, Güncel, Haberler

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