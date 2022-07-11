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Son dakika haberi... Çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan işçi öldü

Demirören Haber Ajansı - Ömer Şulul - Güncel
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Son dakika haberi... Çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan işçi öldü

Bir son dakika haberine göre ŞANLIURFA'da çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan Mustafa Şahin (47), yaşamını yitirdi.

ŞANLIURFA'da çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan Mustafa Şahin (47), yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Türkmen Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Şahin, inşaatta çalışırken, yakınındaki elektrik kablosuyla temas edince akıma kapıldı. Olayı gören işçiler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa Şahin'in cansız bedeni adli tıptaki otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Güncel

Mustafa Şahin Güncel Haberler Son Dakika

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