Son dakika haber... ÇALIŞTIĞI ESKİ İŞ YERİNDEN 430 BİN LİRA ÇALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Haberler

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Son dakika haber... ÇALIŞTIĞI ESKİ İŞ YERİNDEN 430 BİN LİRA ÇALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberi... MERSİN'in Silifke ilçesinde daha önce çalıştığı akaryakıt istasyonundan 430 bin lira ile 10 karton sigara çalan M.A. (40) yakalanıp, tutuklandı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde daha önce çalıştığı akaryakıt istasyonundan 430 bin lira ile 10 karton sigara çalan M.A. (40) yakalanıp, tutuklandı.

Silifke'de M.A., daha önce çalıştığı akaryakıt istasyonuna girip, market bölümünden 430 bin lira ile 10 karton sigara çaldı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yapılan çalışmanın ardından M.A.'nin belirlenen adresine operasyon düzenledi. M.A. yakalanıp gözaltına alınırken, ahırında yapılan aramada çaldığı para ile sigaralar ele geçirildi.

İfadesinde suçunu itiraf eden M.A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Para ve sigaralar akaryakıt istasyonuna teslim edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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