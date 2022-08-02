Son dakika gündem: İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı

İstanbul'da organize suç örgütlerine ruhsatsız silah temin ettiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı ve ticareti yaptığı, temin ettikleri silahları yasa dışı suç örgütlerine sattıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Bağcılar'da 27 Temmuz'da kuryelik yapan bir şüphelinin suç örgütlerine silah dağıtımı yapan başka bir şüpheliye silahları teslim ettiği sırada M.Y. ve E.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 68 kurusıkıdan ateşli silaha çevrilmiş ruhsatsız otomatik tabanca ve 68 şarjör ele geçirildi.

Kadıköy'de 29 Temmuz'da silah atölyesine çevrilmiş bir adrese düzenlenen baskında C.C. gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda 5 uzun namlulu otomatik tüfek, 1 tabanca, 7 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, çok sayıda fişek, balistik yelekler ile susturucu, şarjör, iğne, dürbün, namlu gibi silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.