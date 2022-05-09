Son dakika haberi | Büyükçekmece'de köpeğin saldırısından kaçan çocuğa minibüs çarptı
AA - Abdülkerim Güzel - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre Büyükçekmece'de kaldırımda yürürken köpeğin saldırısından korkup caddeye kaçan çocuğa minibüs çarptı.
BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de kaldırımda yürürken köpeğin saldırısından korkup caddeye kaçan çocuğa minibüs çarptı.
Mimaroba Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen 15 yaşındaki M.E.T.'ye köpek saldırdı. Kaçarken caddeye atlayan çocuğa seyir halindeki minibüs çarptı.
Ailesi tarafından hastaneye kaldıran M.E.T'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, köpeğin çocuğa saldırması ve kaza anı yer aldı.
AA / Abdülkerim Güzel - Güncel