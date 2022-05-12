BURSA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

İstanbul'da şüpheliyi takip ederken kamyonun çarpması sonucu kontrolden çıkarak devrilen motosikletli yunus ekibinde şehit olan polis memuru Hüseyin Duman'ın (24), Bursa'da oturan baba ocağına ateş düştü. Acı haberi alan aile İstanbul'a hareket etti.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde motosikletli yunus ekibinde görev yapan Gökmen Baykara ve Hüseyin Duman, sürücüsünün 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobili takip etmeye başladı. Takip sırasında Vedat Gökçe yönetimindeki kamyonun çarpması sonucu kontrolden çıkan motosikletli yunus ekibi devrilerek metrelerce savruldu. Kazada ağır yaralanan Hüseyin Duman ve bacağında kırık oluşan Gökmen Baykara ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı polis memuru Hüseyin Duman hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

ACI HABER BABA OCAĞINA ULAŞTI

Hüseyin Duman'ın şehit olduğu haberi Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde oturan ailesine ulaştı. Haberi alan aile İstanbul'a gitmek üzere yola çıkarken, şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı.

Hüseyin Duman'ın cenazesi bugün İstanbul'da yapılacak törenin ardından memleketi Ordu'yda toprağa verilecek.

Demirören Haber Ajansı / Güncel