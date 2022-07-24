Son dakika haberi: Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberi: Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

AA - Mustafa Bikeç - Güncel
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Son dakika haberi: Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Son dakika haberler: Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

2 gün süren operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen, A.E (23), S.S. (21) ile E.E'nin (25) evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 55 gram metamfetamin, 250 gram esrar, 59 uyuşturucu hap, 15 bin lira nakit para ve hassas teraziler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

AA / Mustafa Bikeç - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Orhangazi Bursa Güncel Haberler Son Dakika

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