Son dakika gündem: Telefonunu çaldığı tekstil işçisine silah doğrultan şüpheli yakalandı Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursa'da bir tekstil atölyesinden cep telefonu çalan şüpheli gözaltına alındı. Bursa'da bir tekstil atölyesinden cep telefonu çalan şüpheli gözaltına alındı. Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi'ndeki atölyede çalışan M.K'nin (28) cep telefonu, şarj etmek için bıraktığı masanın üstünden çalındı. Geri geldiğinde telefonunun yerinde olmadığını fark eden M.K, telefonunu çalan şüpheliyle karşılaştı. M.K'ye tabanca doğrultan zanlı, daha sonra olay yerinden kaçtı. M.K'nin ihbarının ardından harekete geçen Yıldırım Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Kimliği belirlenen şüpheli D.P. (17), Vatan Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan bu kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Atölyenin kamera kayıtlarında, D.P'nin cep telefonunu çaldıktan sonra karşılaştığı M.K'ye tabanca doğrultup kaçtığı görülüyor. AA / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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