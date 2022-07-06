Son dakika haberi... Bursa'da talaş yüklü kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
AA - Sergen Sezgin - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, devrilen talaş yüklü kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, devrilen talaş yüklü kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Baran Çelik yönetimindeki 50 EF 018 plakalı kamyonet, Mudanya Bulvarı Acemler Kavşağı civarında devrildi.
Kazada, sürücü Çelik ve yanındaki Caner Yulcı yaralandı.
Çevredekilerin de yardımıyla kamyonetten çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Devrilen kamyonet ve kasasındaki talaşların yola saçılmasıyla kısmen kapanan güzergahta trafik yoğunluğu oluştu.
AA / Sergen Sezgin - Güncel