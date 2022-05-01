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Son dakika gündem: Bursa'da selatin camileri son teravih namazında doldu taştı

İhlas Haber Ajansı - Süleyman Aydın - Güncel
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Son dakika haberleri... Bursa'da selatin camileri son teravih namazında doldu taştı Ramazan ayı ile başlayan teravih namazları dün gece kılınan son teravih ile tamamlandı.

Bursa'da selatin camileri son teravih namazında doldu taştı

BURSA - Ramazan ayı ile başlayan teravih namazları dün gece kılınan son teravih ile tamamlandı.

Bursa'da binlerce vatandaş son teravih namazı için camilere akın etti. Osmanlı İmparatorluğunun ilk selatin camileri Ulu Camii ve Yeşil Camii'de son teravih namazında doldu taştı. 5 bin kişilik Ulucami içerisinde yer kalmayınca vatandaşlar teravih namazını cami çevresinde seccade sererek buralarda eda etti. Büyük bir huşu içerisinde kılınan namazın ardından bütün İslam alemi ve Müslümanların huzurlu ve hayırlı bir bayram geçirmeleri için dualar edildi.

İhlas Haber Ajansı / Süleyman Aydın - Güncel

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