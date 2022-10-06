Son dakika haberi! Bursa'da sahte alkol operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı Güncel Haberler Son dakika haberler... Bursa'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda sahte alkol ürettiği öne sürülen kişi yakalandı. Bursa'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda sahte alkol ürettiği öne sürülen kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nilüfer ilçesi Unçukuru Mahallesi'nde M.K'nin (74), sahte alkol üretip kendi iş yerinde sattığı yönünde ihbar aldı. Ekipler, şüphelinin adreslerinde yaptığı aramalarda 115 litre sahte alkol, 138 paket kaçak sigara, bir miktar anason yağı ve etil alkol ile 122 adet çeşitli markalarda hap ele geçirdi. Operasyon kapsamında M.K gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Sinan Balcıkoca Jandarma Bursa Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi! Bursa'da sahte alkol operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.