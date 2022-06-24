Son dakika haberi... Bursa'da polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberi... Bursa'da polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

AA - Mustafa Bikeç - Güncel
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Son dakika haberi... Bursa'da polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Bursa'da çok sayıda ruhsatsız silah ve fişeğin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Bursa'da çok sayıda ruhsatsız silah ve fişeğin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde bazı kişilerin atölye olarak kullandıkları iş yerinde namluları değiştirerek kurusıkıdan bozma silah yaptıklarını tespit etti.

Operasyonda K.Y, B.T, M.U. ve M.O. gözaltına alınarak emniyette götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA / Mustafa Bikeç - Güncel

Bursa Emniyet Müdürlüğü Bursa Güncel Haberler Son Dakika

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