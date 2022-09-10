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Son dakika haberi | Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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Edinilen son dakika haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile şarjlı motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile şarjlı motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alanyurt'tan İnegöl'e seyreden K.D. idaresindeki 16 AC 7776 plakalı otomobil ile Suriye uyruklu N.E'nin kullandığı şarjlı motosiklet çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü N.E. ile eşi B.E, çocukları K.E. (7) ve N.E.E. (9) yaralandı.

Ailenin 4 aylık bebeği M.E. ise kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

N.E.E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Uğur Çiçek - Güncel

İnegöl Suriye Bursa Güncel Haberler Son Dakika

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