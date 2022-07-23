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Son dakika haberi! Bursa'da otelin yemekhanesinde çıkan yangın söndürüldü

AA - Mustafa Bikeç - Güncel
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Son dakika haberi! Bursa'da otelin yemekhanesinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberine göre Bursa'da bir otelin yemekhane bölümünde çıkan yangın hasara yol açtı.

Bursa'da bir otelin yemekhane bölümünde çıkan yangın hasara yol açtı.

Osmangazi ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda bulunan bir otelin yemekhane bölümünde iddiaya göre su ısıtıcısından yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kısa söndürülen yangın nedeniyle yemekhane bölümünde hasar meydana geldi.

AA / Mustafa Bikeç - Güncel

Osmangazi Bursa su Güncel Haberler Son Dakika

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