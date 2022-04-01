Son dakika haberi! Bursa'da orman yangını (2)

BURSA (DHA) - BÜYÜKŞEHİR VE DSİ'DEN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK

Bursa'da, Uludağ'ın eteklerindeki Güneybudaklar Mahallesi yakınında başlayan orman yangınının, Soğukpınar ile Karaislah köyü arasında devam ettiği öğrenildi. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan itfaiye araçları, DSİ'ye ait arazözler ve iş makineleriyle de müdahale ediliyor. Yetkililer, rüzgarın etkili olması nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğünü açıkladı. (DHA

Muammer İRTEM/ BURSA,

Demirören Haber Ajansı / Güncel