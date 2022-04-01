Son dakika haberi | Bursa'da mutfak gereçleri montajı yapılan fabrikada çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Son dakika haberi | Bursa'da mutfak gereçleri montajı yapılan fabrikada çıkan yangın söndürüldü

AA - Musa Öztürk - Güncel
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Son dakika haberi | Bursa'da mutfak gereçleri montajı yapılan fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem haberine göre Bursa'nın Orhangazi ilçesinde fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı.

ORHANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı.

Fatih Mahallesi'nde mutfak gereçleri montajının yapıldığı, plastik malzemelerden oluşan deponun bulunduğu fabrikada yangın çıktı.

Depoda elektrik arızasından kaynaklandığı tahmin edilen yangının bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yoğun dumandan dolayı güçlükle yürütülen çalışma sonucu alevler, yaklaşık bir saatte söndürüldü.

Yangına müdahale eden bir itfaiye eri, düşmesi sonucu mutfak eşyasının elini kesmesi nedeniyle yaralanmasının ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tesiste hasara yol açan yangın sırasında dumandan etkilenen çalışanlara olay yerindeki ambulansta müdahalede bulunuldu.

Son dakika haberi | Bursa'da mutfak gereçleri montajı yapılan fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi | Bursa'da mutfak gereçleri montajı yapılan fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi | Bursa'da mutfak gereçleri montajı yapılan fabrikada çıkan yangın söndürüldü

AA / Musa Öztürk - Güncel

Orhangazi, Yangın, Fatih, Bursa, Güncel, Haberler

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