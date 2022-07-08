Son dakika haberi... Bursa'da halk otobüsüyle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü Son dakika haberler: Bursa'nın İnegöl ilçesinde halk otobüsü ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Bursa'nın İnegöl ilçesinde halk otobüsü ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Sametcan İ. idaresindeki 26 B 3275 plakalı hafif ticari araç, Akhisar ile Karalar mahalleleri arasındaki kara yolunda karşı istikametten gelen Selami D. idaresindeki 16 M 06103 plakalı halk otobüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan Sametcan İ, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Sametcan İ, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Halk otobüsü şoförü Selami D, ifadesi alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü. AA / Uğur Çiçek - Güncel Akhisar İnegöl Bursa Güncel Haberler Son Dakika

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