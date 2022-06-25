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Son dakika haberi... Bursa'da gece kulübünün önünde çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

AA - Musa Öztürk - Güncel
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Son dakika haberi... Bursa'da gece kulübünün önünde çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1'i polis 6 kişi yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1'i polis 6 kişi yaralandı.

İlçedeki bir gece kulübüne gelen 3 kişi, dışarı çıkıp buradaki başka bir grupla tartışmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, gece kulübünden çıkan gruptan H.C. tarafından pompalı tüfekle açıldığı iddia edilen ateş sonucu, iş yeri çalışanları Süleyman Ö. ve Fatih D. ağır yaralandı.

Bölgeye gelen ekipteki polis memuru Özgür K. ile B.U, S.U. ve F.U'nun da vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandığı olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralanan 6 kişi, Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunan Süleyman Ö. ve Fatih D. ilk müdahalelerinin ardından Bursa Şehir Hastanesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Polis memuru ve diğer 3 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kavgaya karışanlardan M.D. ve A.Ç'yi gözaltına alan polis, kaçan H.C'nin yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Musa Öztürk - Güncel

Orhangazi Fatih Bursa Güncel Haberler Son Dakika

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