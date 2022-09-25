Son dakika haberi: Bıçaklı kavga güvenlik kamerasına yansıdı Güncel Haberler Son dakika gündem haberine göre Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bıçaklı kavga, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bıçaklı Kavga, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Alınan bilgiye göre, Vatan Caddesi 4. Gül Sokak'ta gençler arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada, bir kişi ağır yaralandı. Şüpheliler kaçarken yaralı, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kavga anı, bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Güncel Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz Vatan Caddesi Osmangazi Bursa kavga Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi: Bıçaklı kavga güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.