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Son dakika haberi: Bıçaklı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

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Son dakika gündem haberine göre Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bıçaklı kavga, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bıçaklı Kavga, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Vatan Caddesi 4. Gül Sokak'ta gençler arasında bıçaklı kavga çıktı.

Kavgada, bir kişi ağır yaralandı. Şüpheliler kaçarken yaralı, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kavga anı, bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Güncel

Vatan Caddesi Osmangazi Bursa kavga Güncel Haberler Son Dakika

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