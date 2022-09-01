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Son dakika haberi! Bursa'da araçları sürükleyen selin yeni görüntüleri ortaya çıktı

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Son dakika haberi! Bursa'da araçları sürükleyen selin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursa'nın Mudanya ilçesinde yoğun yağış nedeniyle oluşan selde araçların suya kapılmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yoğun yağış nedeniyle oluşan selde araçların suya kapılmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

İlçede dün öğleden sonra aniden bastıran ve yarım saat etkili olan sağanak, derelerin taşmasına, ev ve iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı.

Halitpaşa Mahallesi Değirmendere Caddesi'nde hem derenin taşması hem de yüksek kesimlerden gelen sel suları nedeniyle hasar oluştu.

Sele ilişkin yeni cep telefonu kayıtlarında, araçların ve çöp konteynerlerinin suda sürüklendiği görülüyor.

Görüntüleri çeken Makbule Erdoğan, gazetecilere, caddedeki iş yerinin sel suları ve çamurla kaplandığını söyledi.

Erdoğan, yoğun yağışlarda oluşan tehlikenin ortadan kaldırılması için çevredeki bahçelere ve ağaçlara yönelik düzenleme yapılmasını istedi.

Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel

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