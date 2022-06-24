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Son dakika haberi... Bursa'da 245 ruhsatsız silah ele geçirildi, 4 gözaltı (2)

Demirören Haber Ajansı - İsmail Hakkı Seymen - Güncel
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Son dakika haberi... Bursa'da 245 ruhsatsız silah ele geçirildi, 4 gözaltı (2)

Son dakika gündem haberi: 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIBursa'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından bugüne kadar en çok kaçak silahın ele geçirildiği operasyonu gerçekleştirdi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından bugüne kadar en çok kaçak silahın ele geçirildiği operasyonu gerçekleştirdi. Silah imalathanesine dönüştürülen atölyede ele geçirilen 245 silah, geçmişte herhangi bir suçta kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi için balistik incelemesi yapılmak üzere Kriminal Bölge Müdürlüğü'ne gönderildi. Operasyonda gözaltına alınan K.Y. (49), B.T. (43), M.O. (33) ve M.U. (30) ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, -


Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Bursa Güncel Haberler Son Dakika

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