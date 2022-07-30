Son dakika haberi | Bursa'da 140 polisle 'Huzur ve Güven' uygulaması - Haberler

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Son dakika haberi | Bursa'da 140 polisle 'Huzur ve Güven' uygulaması

Son dakika haberi | Bursa'da 140 polisle 'Huzur ve Güven' uygulaması

Son dakika haberler: BURSA'nın Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde 140 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.

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BURSA'nın Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde 140 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada 580 kişi sorgulanırken, trafik yönünden eksikleri bulunan 3 aracın sürücüsüne 7 bin 971 TL idari para cezası uygulandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce 140 polisin katılımıyla, üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Görükle bölgesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Ahlak Büro Amirliği koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü kısım ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği uygulamada trafik kontrolleri yapıldı, umuma açık yerler ve mekanlar denetlendi. Uygulama kapsamında 12 iş yeri denetlenirken, 580 kişinin UYAP sorgusu yapıldı. Denetimlerde 97 araç sorgulanırken trafik yönünden eksikleri bulunan 3 araca 7 bin 971 TL idari para cezası uygulandı. Çalışanların SGK bildirimlerinin yapılmadığı ve TAPDK belgesi güncel olmayan iş yerlerine ceza uygulandı.


Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Güncel

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