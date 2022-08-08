Son dakika haberi | Bursa Adliyesinde aşure ikram edildi Son dakika habere göre Bursa Adliyesinde muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı. Bursa Adliyesinde muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı. Adliyenin girişindeki salonda hakim, savcı ve adliye personeli tarafından hazırlatılan aşure, vatandaşlara ve çalışanlara ikram edildi. Üzerinde ay-yıldız deseni bulunan aşurenin ikramını ise Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz yaptı. Başsavcı Solmaz, adliye çalışanlarının muharrem ayını tebrik etti. Etkinliğe Bursa Cumhuriyet Başsavcıvekilleri Mustafa Dede, Hakan Demirci, hakimler, savcılar ve adliye personelleri ile vatandaşlar katıldı. Güncel AA / Mustafa Yılmaz Cumhuriyet Bursa Güncel Haberler Son Dakika

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